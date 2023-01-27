星期天日间护理 职总保健合作社推灵活护理安排

（早报讯）随着本地社会人口老化，有越来越多家庭需要短期护理服务，经营六家疗养院的职总保健合作社推出灵活护理安排，包括在星期天提供日间护理、可居家进行的线上日间护理及暂住疗养院等选项，让照顾年长者的看护者可短暂休息。

职总保健合作社总裁陈淑仪透露，疗养院一般提供长期护理服务，但一些家庭更倾向使用短期服务，或希望有可以照顾失智者的选项。因此新推出的灵活护理安排，可以更好地支援有需要的家庭和看护者。

举例说，家有年长者的家庭，当看护者须外出或帮佣休假时，他们可以寻求星期天日间护理服务。至于无法每日往返乐龄日间护理中心的年长者，也可以选择在家进行的线上日间护理计划。

新推出的服务，包括针对轻微失智症患者的“同伴好时光”，年长失智症患者可在指定日期前往乐龄日间护理中心，每次三小时，看护者和家庭成员也可以一同陪同。

卫生部长王乙康星期五（1月27日）为裕泉职总保健疗养院开幕仪式致辞时，指疗养院是本地医疗生态系统重要的一环。

他透露，冠病疫情导致一些疗养院延迟投入运作，并造成恶性循环。由于一些需要长期接受护理服务的病患，无法出院转至疗养院，增加了医院的营运压力。

但随着疫情好转及位于裕泉的职总保健疗养院投入运作，本地疗养院网络进一步扩大，也舒缓医院负担。

职总保健合作社成为本地最大疗养院业者，共在全岛经营六家疗养院，提供多达1700张床位，其中裕泉的疗养院可提供243张床位。