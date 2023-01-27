本地股市星期五早盘涨0.42％

（早报讯）美国隔夜股市的强劲表现带动本地股市延续前两天的涨势。新加坡海峡时报指数星期五（1月27日）截至午休上涨14.33点或0.42％，报3391.52点。

亚太股市全面上扬。韩国股市涨幅最大，上涨0.95％。悉尼、日本和香港上涨0.44％、0.07％和0.06％。台湾、深圳和上海股市星期五休市。

海指成份股方面，19只上扬，三只持平，八只下滑。领涨的是丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）和胜科工业（Sembcorp Ind），分别上涨2.22％和2.01％，报1.84元和3.56元。

领跌的是泰国酿酒（ThaiBev）和云顶新加坡（Genting Singapore），分别下滑2.08％和1％，报0.705元和0.99元。

IG市场策略师叶俊荣接受《联合早报》访问时说，除了美国企业盈利的强劲表现体现了整体环境并没有市场担心的那么严重，市场也希望通胀和增长数据出乎意料下行，会让美国联邦储备局在即将举行的会议上缓和鹰派立场。

叶俊荣指出，针对联储局的利率展望，目前的市场定价显示鹰派立场已有所缓和，市场将关注即将召开的联储局会议是否能为股市进一步上涨提供指引。

大华银行一份最新报告说，随着美国隔夜股市取得反弹，亚洲股市的积极情绪预计延续下去。到了下周，市场的焦点则转向下星期三（2月1日）联储局公开市场委员会（FOMC）的货币政策会议结果。