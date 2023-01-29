遇雨季马国水灾 拜天公甘蔗涨价逾三成

（早报讯）来临的农历初九是天公诞，但适逢雨季，马来西亚柔佛州早前发生水灾，用来拜天公的甘蔗价格如今也上涨逾三成。

星期一（1月30日）是农历初九天公诞，本地的祭拜仪式一般从正月初八晚上延续到初九凌晨，而甘蔗是拜天公中最常见的祭品。

不过，早前因连续多日豪雨，导致马国各州多地淹水，令甘蔗要运来本地面对一定的难度。

大巴窑8巷巴刹商联会主席钟炎长（76岁）指出，由于受到水灾影响，因此拜天公的甘蔗价格也调涨逾30%。

除了价格上涨，他透露也面对甘蔗供不应求的问题，他此次只进货约30对甘蔗，而星期六（28日）早上刚运到后，就迅速被抢购一空。

“拜天公是本地的传统，所以即使前几年疫情肆虐，也没影响到销量。此前的售价为一对五至六元，但今年因为价格高涨，所以我也涨价至八元，以抵消成本。”

虽然价格比以往高，但他指顾客也都能明白，毕竟他们都知道目前柔州有水灾问题。

另一名受访黄姓男摊贩（58岁）则说，他每年都固定跟熟悉的供应商取货，货源不成问题，但今年价格也涨了逾三成。

“甘蔗在农历新年期间是必需品，加上雨季导致运输困难，所以供应商也会涨价，我卖的甘蔗的售价也从去年的五元五角，调涨至今年的七元五角。”

他指本身只进货约40对，并没有大量进货。“很多熟客一早就跟我预定，担忧若是到初八早上再买，可能会很难找到，我进的货也已经卖完。”

他指出，拜天公都是必须供奉一对甘蔗，大部分顾客都喜欢看起来蔗身粗壮的，但也有喜欢看起来青翠新鲜的，需求不一。