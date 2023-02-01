星展银行资助500万份小贩餐点 用PayLah!付款可享即时回扣

（早报讯）星展银行将资助500万份小贩餐点，协助公众对抗通货膨胀。接下来一年，每逢星期五，食客到全岛各小贩中心用餐时，只要使用星展银行PayLah!应用付款，就能享有最多3元的回扣。

名为“星展银行500万小贩餐”的计划下个星期五（2月10日）启动，直至2024年1月19日。

在这期间，公众每逢星期五到全岛1万1600个有张贴SGQR码的小贩中心或咖啡店摊位消费，通过PayLah!应用付款，每份餐点可享有100%即时回扣，顶限为3元。这项回扣限当日首10万名用户，每位用户每周只限领一次。

例如一盘鸡饭若卖4.50元，公众使用PayLah!付费后，星展银行会退还3元到银行户头。

银行也会与政府机构和基层组织合作，教导不擅长使用科技的公众，如何用电子付费。

星展银行新加坡总监兼董事总经理许志坤，以及总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮，星期三（2月1日）在中峇鲁巴刹与熟食中心为计划举行推介。

新加坡统计局发布的最新数据显示，我国去年全年的整体通胀率达6.1％，远高于2021年的2.3％；不包括私人陆路交通和住宿费的核心通胀率则为4.1％。去年12月，小贩熟食的价格同比上涨8.1%。