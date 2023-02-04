Grab系统故障七小时 送餐员：错过午餐黄金时段

（早报讯）Grab送餐系统出现长达七小时故障，送餐员申诉错过午餐黄金时间。

一名受影响的送餐员莫俊杰（37岁）告诉《新明日报》，他星期五（2月3日）早上10时许，就发现一直无法打开系统，因此迟迟无法开工。

他说，系统到下午1时许才恢复正常，但已经错过了午餐的黄金送餐时间，令他蒙受约50元的损失。

“每日中午都是最繁忙的时段，我一般上在这段期间能完成10多个订单。”

莫俊杰前后从事送餐员工作三年，此前从不曾发生过这种问题，而且除了他之外，也听闻其他送餐员受到影响。

他说送餐平台Grab在中午约12时，就在一个社交群组发讯息，指他们已经发现问题，并要求已经成功登录的送餐员不要退出，避免受到影响。

另一名何姓男送餐员（32岁）指出，他星期五早上9时许打开系统时就已出现问题，还有同行告知，系统从清晨6时许就开始故障。

“但据我所知，并非所有的人都受影响，有的同行能顺利登录，我也不懂问题出在哪里。”

他说，虽然早上的订单不多，但还是一笔收入，加上午餐时段，令他平白损失约80元收入。

Grab：问题已解决

Grab发言人指出，问题已经解决，同时Grab将致力找出事发原因。

发言人通过电邮回复《新明日报》时说，由于应用出现技术问题，导致部分送餐员无法登录，但目前问题已经解决，发言人也在发布的简讯中对造成的不便致歉。