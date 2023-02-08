微软数据中心故障 本地多个机构网络服务中断

（早报讯）本地多个机构的网络服务星期三（2月8日）因数据中心故障中断，受影响的包括中央公积金局、易通卡公司、滨海艺术中心和南洋理工大学，有关服务截稿时仍未完全恢复。

发生故障的是微软云端服务平台Azure东南亚地区的数据中心。

根据Azure网站上的声明，数据中心星期三上午3时19分发生电流突波（power surge），使得一部分冷却单元无法运作，数据中心的温度也在抢修过程中升高。为了避免硬件损坏，工程师决定主动关闭部分计算和存储设备，这导致多个下游服务受到影响。

到了晚间10时，Azure宣布数据中心的冷却系统已经成功修复，并开始逐步有序地重启之前关闭的设备。

受影响的机构当中，公众能够浏览公积金局和易通卡公司网站，但无法使用数码服务，滨海艺术中心和南洋理工大学的网页则完全无法访问。

记者晚间多次尝试使用Singpass政府密码登录公积金局网站，但无法进入个人页面。公积金网站建议公众改用公积金手机应用。

易通卡公司则在下午2时在网页上贴公告，说它的支付服务因为云端服务故障被干扰，公众无法使用银行信用卡或者转账卡支付车资。

滨海艺术中心则建议要购买演出门票的公众，直接登录SISTIC的售票页面。