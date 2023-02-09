西部和东北部2026年起设新校 英华小学2030年迁至登加

（早报讯）教育部从2026年起在西部和东北部开设及重新安置四所主流学校与两所特殊教育学府；当中，位于武吉知马巴克路的英华小学将在2030年搬迁至西部的登加，以应付这个新镇学龄孩童的入学需求。

教育部星期四（2月9日）发布文告宣布这一系列迁校和和设立新校的安排。

教育部早前宣布，聚英小学（Pioneer Primary School）将在2026年搬迁至登加。聚英小学和先驱小学今年正式合并，华文校名将保留聚英小学，英文校名沿用先驱小学的英文名Pioneer Primary School。

由于登加新镇陆续会有许多年轻家庭迁入，教育部会在这座新镇兴建多两所小学。

登加的第二所小学预计将在2028年开课，校名稍后会宣布；第三所小学，也就是从巴克路迁移至登加的英华小学（Anglo-Chinese School Primary），预计在2030年开课。

此外，为了满足武吉巴督西一带学龄孩童对学额的需求，教育部将在2027年1月把百德小学（Bukit View Primary School）迁移至武吉巴督西。百德小学会继续录取小一新生，所有学生2027年迁至武吉巴督西的新校舍。

另外，教育部也会在盛港设立一所新的中学，预计2026年开课。开设这所新的中学，是为了应付盛港和榜鹅区学生的入学需求。校名日后会宣布。

此外，教育部会分别在登加和榜鹅设立两所特别学校。

教育部会在登加，也就是英华小学未来新校舍毗邻，开设一所提供主流教育课程的特别学校，对象是患有自闭者的中度特需学生。这所学校2026年在前蔡厝港中学的临时校舍开课，预计2031年搬迁至登加的永久校舍。

另一所特别学校则是新光学校的第三所校舍。教育部之前宣布这所学校会设在登加，如今永久校舍改设在榜鹅数码园区（Punggol Digital District）。