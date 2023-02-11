66人公民咨询小组将向政府建议如何加强就业韧性

（早报讯）由66名来自社会各阶层人士组成的公民咨询小组，将对加强本地就业韧性展开讨论，之后会把建议提呈给政府参考。

由义安公司赞助、新加坡政策研究所组织的公民咨询小组将从2023年2月11日至3月25日之间进行四次讨论会，之后向政府提出建议。

这66名参与者来自各行各业以及各年龄层，当中包括23名全职雇员、九名兼职雇员、10名自雇人士和自由职业者、五名失业者和六名雇主。

过去几年就业市场面对剧烈变化，人们的工作方式受冠病疫情、产业4.0、气候变化和人口老龄化等因素影响改变，就业韧性（employment resilience）也变得更复杂。小组将围绕鼓励雇员积极规划事业、配合现有培训和发展机会让雇员在劳动市场保持适应和就业能力和实际失业辅助计划展开讨论。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期六（2月11日）在讨论会的开幕仪式上致辞时指出，就业是新加坡社会契约重要一环，公民咨询小组可在新加坡携手前进（Forward Singapore）运动中扮演重要角色，协助政府探讨如何更新和强化社会契约。

劳动力发展局助理局长李天文和新跃社科大学商学院副教授特斯拉博士也分别就技能培训和失业保险的课题，与公民咨询小组成员交流。