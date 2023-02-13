“一联通”推送失智症患者寻人启事 助他们更快和家人团聚

（早报讯）为协助迷路失智症患者更快和家人团聚，社区事务署和新加坡失智症机构展开合作，失智症患者在通报走失后，“一联通”手机应用也会发出通知给附近用户，让更多人一起找寻失联者的下落。

新加坡失智症机构开发的手机应用CARA自去年11月推出通报迷路失智症患者的功能以来，截至今年1月已协助七人安全回家。目前，这一应用共有超过4000名用户。

当失智症患者走失时，他们的家属和看护能使用CARA应用进行通报，并提供相关信息如照片、样貌及行为特征和他们最后出现的地点等。这些个人资料会推送给所有CARA应用的用户。

如今，住在失智症患者最后出现市镇的一联通（OneService）用户，也会收到寻人启事，让更多人能一起帮忙找寻他们的下落，助迷路的失智症患者更快和安全地回家。

负责社区事务署的国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖星期一（2月13日）为这项合作主持推介时说，要照顾失智症年长者不是一件易事，尤其是当他们失联时，会给家人带来很大的焦虑。

“社区事务署和新加坡失智症机构展开合作，推送失踪者的资料给一连通用户。我们希望这能让更多人注意周遭的情况，如果注意到有失踪的年长者，能够尽快让他们与家人团聚。”

目前，本地有约10万名失智症患者，到了2030年预计将增加至逾15万人。