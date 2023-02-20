本届大学毕业生就业状况好 月薪中位数达4200元

（早报讯）本地应届大学毕业生的就业情况已全面恢复到疫情前水平，去年87.5％大学生在毕业半年内找到全职工作，比前年上升3.5个百分点，是过去五年来的新高。而全职工的平均月薪中位数增至4200元，比前年上涨10.5%。

新加坡国立大学、南洋理工大学、新加坡管理大学以及新跃社科大学星期天（2月19日）联合公布毕业生就业调查。约有75.8％毕业生（1万2100人）参加截至去年11月的调查，了解他们在完成年终考试后半年内的就业状况。

其中，积极求职或已受雇的1万零700名参与调查者当中，在大学毕业后半年内找到全职工作的人，从前年的84％增至去年的87.5％，是过去五年来的新高。2020年有69.8％，2019年则是81.7%，2018年为81.2%。

整体而言，包括兼职和自由业工作在内，去年有93.8％的毕业生在毕业后半年内找到工作，比率略低于前年的94.4％。

不过，选择兼职的比率大幅下降至4.5％，2021年和2020年分别为8.7%和22.3%。

薪金方面，工程系和资讯与数码科技系的毕业生，平均月薪中位数增幅最大，工程系的从2021年的3900元增至去年的4600元，资讯与数码科技系的从2021年的5000元增至去年的5500元。月薪中位数过去两年维持不变的是文学、设计和媒体系，为3500元。

另外，上述四所大学的800名毕业生也参加另一项调查，参与者来自需要实践培训的特定科系，如建筑设计、医学与法律等。在这批毕业生当中，全职就业率从前年的96％微跌至去年的94.9％，自由业工作者比率增加，从2021年的0.3%增至2022年的0.8%。

上述毕业生全职就业的月薪中位数，也从5000元增至5500元。