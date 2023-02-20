车内非礼女学员胸部 教车师傅监六个月

（早报讯）私人教车师傅在车内非礼女学员的胸部，事后不认罪选择出庭抗辩，如今被判坐牢六个月。

61岁的被告苏源合（译音）早前经审讯被判一项非礼罪成，法官星期一（2月20日）下判。

法官指事件发生在被告的车内，再加上被告假装教导女学员停车时趁机干案，违背了赋予教车师傅的信任。法官斥责被告不是轻触受害者的胸部，而是隔着衣服用手指按压了至少五六秒。

尽管如此，法官下判时也考虑到没有证据显示受害者因此受伤，或蒙受心理创伤。

《联合早报》早前报道，现年25岁的受害者在2017年5月25日至2018年3月8日间，向被告报名学车，要上约25堂课。

被告教车时向来以口头方式给予指示，但他在2018年3月3日却用手按压受害者的胸部。受害者后来向父母和当时的男友诉苦，并与男友一起找被告对质，但直到2020年底才在朋友的鼓励下报警。

被告否认有罪，辩称自己有30多年的教车经历，曾教过上千名学生，因此不太记得被告，更不可能非礼对方的胸部。他也会避免与学员有肢体接触，因为这会对开车者构成危险。

不过，被告在庭上却称，他可能在用手指示受害者查看右侧镜，或在受害者开车有状况时伸手操控方向盘，结果不慎触碰到对方胸部。

法官认为，受害者的口供与她发给父母和男友的短信内容吻合，反观被告口供不一。在庭上示范可能的事发经过时，被告的手明显举到旁边通译员的前方，而不是通译员的胸前，法官因此裁定被告非礼受害者胸部的罪名成立。

被告原本面对多一项非礼指控，指他非礼同一名女学员的大腿，但法官认为女学员无法针对这起事件提供确切细节，因此裁定被告这项罪名无罪。