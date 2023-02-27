青年遭围殴 公众吓坏

（早报讯）一群人半夜在乌节路附近围殴一名男子，20岁男子过后接受警方调查。

这起事故发生在星期六（2月25日）凌晨近3时，地点在乌节路附近的卡斯加登路（Cuscaden Road）一带。

脸书专页“Singaporeuncensored”事后上载了相关贴文，并附上事发时的一段视频。视频开始时可见，一群年轻男子追着一名身穿黑衣黑裤的男子暴打，后者一边逃走，也一边挥拳回击。

现场还有十几名公众，大家都看傻了眼，也险些被殃及，纷纷闪开。另外，也有人被吓得放声尖叫，场面混乱。

被围殴的男子穿过人群，跑到马路旁时，被一名紧追他不放的男子打倒在地。

被围殴的男子最终倒卧在路旁，但袭击者们仍不放过他，逐一上前对他拳打脚踢，这时男子已一动也不动。

视频画面可见，一名白衣男子随即上前劝架，袭击者们才散开，他尝试拉起倒地的男子，但对方看起来没反应。

另外，原本站在一旁的公众，之后也上前查看情况，其中一名着装性感的女子看见友人被袭击，情绪激动地朝袭击者们大喊，一群人开始互相辱骂、推挤，她随后遭到后方一名男子大力推打，摔倒在路旁。

警方受询时证实上述事故。警方表示，星期六凌晨2时50分接获该起打架案件通报，一名20岁男子目前正在助查。案件仍在调查中。