亚股全面下滑 海指星期一跌0.58％

（早报讯）亚太股市继续受美国利率将“较高较久”的预期影响，星期一（2月27日）继续全面下滑。上周五逆流而上结束四天连跌的本地股市星期一重新下跌，新加坡海峡时报指数跌19.06点或0.58％，闭市报3263.24点。

美国上周五（24日）出炉的1月份个人消费开支数据比市场预期强劲，令市场更担心美国联邦储备局将更大力度的加息。纽约隔夜股市三大指数上星期五因此下跌1.02％至1.69％。悉尼、首尔、东京、香港、上海和深圳股市星期一受波及，分别跌1.24％、0.87％、0.11％、0.33％、0.28％和0.74％。

路透社报道指出，东京股市的日经指数一度跌0.59％。对利率较敏感的科技股是受挫最明显的领域之一。

瑞讯银行（Swissquote Bank）高级分析师奥兹卡斯卡娅（Ipek Ozkardeskaya）指出，联邦基金利率期货（Fed funds futures）如今预测美国联邦储备局今年3月加息50个基点的概率是30％，这个概率在本月初低于10％。

新加坡股市星期一整体交易量增至17亿8000万股，交易总值增至12亿元。全场上升股228只，下跌股353只。

30只海指成份股中，24只下跌，六只上涨。创业公司（Venture）星期一股价挫跌4.90％，闭市报17.28元，是跌幅最大的指数股。跌幅第二大的是凯德投资（CapitaLand Investment），股价跌4.64％至3.70元。