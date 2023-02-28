【国会】拉扎鲁斯岛三年内发展成绿色旅游景点

（早报讯）我国计划在接下来三年，把拉扎鲁斯岛打造成为新的绿色旅游景点。岛上会在今年4月首次开放短期住宿，设立五栋利用再循环建材建成，以及以太阳能来供电的袖珍小屋，让旅人享受绿色假期。

圣淘沙发展局与本地生态旅游公司碧客态霓（Big Tiny）合作，在拉扎鲁斯岛（Lazarus Island）推出小房住宿。此外，岛上6月左右也会陆续增设其他新设施，包括便利商店、豪华露营区和非机动水上运动。

国会拨款委员会星期二（2月28日）辩论贸工部开支预算。贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉参与辩论时，宣布拉扎鲁斯岛的发展计划。

陈圣辉说：“圣淘沙发展局将在未来三年，把拉扎鲁斯岛发展成为一个悠闲的旅游目的地。让访客在体验小岛朴质魅力的同时，把对岛上物种多样性和环境的影响降至最低。”

圣淘沙和拉扎鲁斯岛都是我国南部群岛的一部分，从位于圣淘沙升涛湾村的码头乘船往拉扎鲁斯岛只需15分钟。

圣淘沙去年获全球可持续旅游委员会认证为可持续旅游目的地，新加坡最近也获得这项认证。

我国是第一个申请认证的国家。陈圣辉说，取得认证，意味着我国根据2030年新加坡绿色发展蓝图，要在2030年前把本地打造为一个可持续城市旅游目的地的计划受到肯定。