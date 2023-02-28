【国会】政府设绿色技能委员会 培养可持续技能人才

（早报讯）贸工部将与精深技能发展局（SkillsFuture Singapore）携手成立一个绿色技能委员会（Green Skills Committee），为行业领导者和培训供应商牵线搭桥，培养当地劳动力的绿色技能。

贸工部长颜金勇星期二（2月28日）在国会拨款委员会辩论贸工部开支预算时作出以上宣布。

颜金勇指出，政府首先将专注于眼前需要，如培训员工进行可持续发展披露，并确保他们具备在新增长的能源领域，如可再生能源和储能系统所需的技能。政府将继续与业界密切合作，识别绿色技能的新需求。

另一方面，为鼓励更多本地企业把握绿色经济领域的机遇，政府将提升企业发展计划（Enterprise Development Grant），为可持续发展项目提供高达70％津贴，直到2026年。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉说，其他企业发展计划将从今年4月起恢复至最高50％的津贴额度，包括生产力提升计划（Productivity Solutions Grant）和市场进入协助计划（Market Readiness Assistance）。

企业可先从衡量碳排放来改善可持续发展的表现。陈圣辉说，新加坡企业发展局（EnterpriseSG）的生产力提升计划（Productivity Solutions Grant），将资助中小企业采用数码碳会计方案，协助它们衡量碳排放量。

为支持中小企业的脱碳计划，企发局将扩大企业可持续发展计划（Enterprise Sustainability Programme）。

企发局也会推出新的企业可持续发展计划课程，主题包括脱碳和可持续金融，以及增加基础课程的合作伙伴。政府将在今年第二季宣布新课程的提供者以及开始新课程。