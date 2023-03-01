大华银行调高储蓄户头利率

（早报讯）大华银行（UOB）3月1日开始调高储蓄户头利率。

大华银行Stash Account里首1万元储蓄的总利率维持于0.05％（同基本利率），从3月1日起，下来3万元储蓄的总利率为2.00％（上调1.7个百分点），下来3万元储蓄的总利率为3.00％（上调2.40个百分点），再下来3万元储蓄的总利率为5.00％（上调4个百分点），首10万元之外的储蓄的总利率保持于0.05％（同基本利率）。

大华银行集团个人财务服务部主管陈光钰说：“由于在顽固的高通胀率下，利率维持较高，客户一直在寻找安全的避风港让储蓄增长，以实现长期目标，或建立一个紧急储备基金。为此，我们提高大华银行储蓄户头的利率，使客户能够以简单、直接和无障碍的方式增加他们的资金，而不需要满足最起码的银行卡消费、工资入账或购买投资产品。如果户头的月平均余额与前一个月相比保持或增加，户头持有人可以自动享受更高的利率。大华银行储蓄户头的另一个优势是对存入的资金没有锁定期，户头持有人可以在任何时候使用他们的储蓄。”

月平均余额是每个月的日终余额的总和除以该月的天数。

她说：“最新的利率调整旨在缓解客户所面临的一些通胀压力，并推动他们长期养成健康的储蓄习惯。”