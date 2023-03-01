【国会】教育部改革A水准课程和大学入学计分方式 专题作业不算分

（早报讯）为避免学生把学习重心过多地放在成绩，大学入学分总分90分，将改为70分、专题作业和第四个知识性科目成绩将不再强制算分、培养批判思维的理解与写作科目成为必修，以进一步提升学生的21世纪技能。

教育部长陈振声星期三（3月1日）在国会拨款委员会辩论教育部开支预算时，宣布A水准课程与大学入学分（University Admission Score）的改革。

初级学院和励仁高中学生目前得至少修读四个知识性科目（content-based subject），包括至少三科主修（H2）水平和一科副修（H1）水平的科目。

从2026年起，学生的第四个知识性科目只有在能提高考生大学入学分的情况下才会算分。这意味着，四个知识性科目中，只有三科H2水平的科目会算入大学入学分。

这将允许学生根据兴趣选择他们的第四科，不必过于关注考试成绩。

2024年起 专题作业不算分 理解与写作成必修课

另外，从2024年起，A水准专题作业（Project Work）仅批为及格/不及格（Pass/Fail），不会计入大学入学分。学生只须及格就可申请大学。

陈振声说，这可降低学生得分的负担，并鼓励学生在感兴趣的领域发挥创造力，而不是被成绩牵绊。

理解与写作（General Paper）也将从2024年起成为必修课。

目前，学生可在理解与写作或知识探索（Knowledge and Inquiry）之间选择。课程更新后，知识探索将成为一个“对比科目”，不能取代理解与写作。

在2022年A水准会考中，只有约100名学生选修知识探索。

教育部指出，这项改变让学生通过研究本地、区域和全球的时事和当代问题，培养他们的批判力、创造性思维等21世纪技能。

教育部上一次对A水准课程进行改革是在2006年，让学生修读副修（H1）、主修（H2）和深广主修（H3）科目。