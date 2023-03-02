加息担忧使亚股和海指疲软 蔚来股价大跌10％

（早报讯）市场重新聚焦于利率担忧，导致亚太股市星期四（3月2日）跟随纽约隔夜股市回软，新加坡股市继续下滑。海峡时报指数本周已四天连跌，星期四收报3234.90点，跌20.18点或0.62％，蓝筹股多数下跌。

刚发布业绩的电动车厂商蔚来（NIO）股价大跌10.55％至8.99美元，这是它去年在新交所第二上市以来最低价位。蔚来第四季净亏同比扩大168.3％至58亿4710万人民币（11亿5270万新元）。

在美国时间星期三（1日）发表讲话的两名美国联邦储备局官员，一个认为应把联邦基金利率上调至显著高于5％，一个说对加息50个基点持开放态度。加上数据显示2月份美国制造业原料价格继续上涨，致使美国十年公债收益率应声涨至4％以上的近四个月来高位，华尔街股市三大股指星期三则表现疲软。标普500指数和纳斯达克指数星期三各跌0.47％和0.66％，道琼斯指数则微涨0.02％。

担忧情绪波及星期四的亚太股市，东京、上海、深圳和香港股市回跌0.06％、0.05％、0.52％和0.92％。悉尼和首尔股市则上涨0.05％和0.62％。

辉立证券研究部高级投资分析师胡可君接受《联合早报》访问时说：“区域市场星期四普遍走低，市场情绪围绕着加息的不确定性，因为此前亚特兰大联储银行行长博斯迪克（Raphael Bostic）发表了关于利率有可能继续走高的评论，并表示我们可能在美国联储局3月的下一次会议上看到50个基点的加息——有别于最初市场预期的25个基点。”

新加坡股市星期四整体交易量减至27亿3000万股，近半来自胜科海事（Sembcorp Marine），交易总值降至13亿1000万元。全场上升股223只，下跌股332只。

胜科海事继续活跃交易，有超过13亿3500万股转手，依然高居活跃股榜首，交易总值也超过1亿5540万元，位居全场第二，股价收平于0.115元。

30只海指成份股当中，18只股价下跌，九只股价上涨，三只股价持平。三只本地银行股跌幅在0.80％至1.32％，是海指主要的压力来源之一。