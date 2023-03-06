本地股市星期一早盘跌0.17%

（早报讯）市场预料美国联邦储备局会放宽货币政策，亚太股市星期一（3月6日）普遍上扬，海峡时报指数早盘开市先起后回跌，中午休市前报3226.38点，下跌0.17%或5.64点。

联储局主席鲍威尔将在当地时间星期二（3月7日）于国会讨论货币政策，投资者会密切关注，看是否会有利率相关的利好消息。

SPI资产管理公司管理合伙人殷尼斯（Stephen Innes）说：“最重要的是看主席是否会借这个机会表示3月会倾向维持加息25个百分点，或者是可能加快升息步伐。”

海指早上共有10亿多股转手，交易额达4亿3700多万元。上升股216只，下跌股223只。

成份股中共有19只下跌，一只持平，10只上升。

领涨的是DFI零售集团，上升5.86%至3.25美元；创业公司（Venture）起1.30%至17.1元；新加坡交易所（SGX）上扬1.03%至8.86元。

星期一早盘下跌幅度较大的是星狮物流商产信托（Frasers L&C Trust），下跌3.20%至1.21元；丰树物流信托（Mapletree Logistic Trust）跌2.38%至1.64元；华业集团（UOL）下跌2.21%至6.64元。

其他亚太股市方面，除了中国上海和深圳股市分别下跌0.24%和0.14%之外，其他股市都上扬。升幅介于0.04%至1.20%。香港小升0.04%，而日本股市则上扬1.20%。