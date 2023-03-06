【国会】推动更多企业采纳企业宗旨全国框架与蓝图

（早报讯）鼓励企业回馈社会的企业宗旨全国框架与蓝图，自今年1月推介以来，已获得47家企业采纳。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉星期一（3月6日）在国会拨款委员会辩论文社青部开支预算时说，近年有越来越多的企业参与志愿服务，他乐见不少企业以身作则，以回馈社会作为企业发展重心。

全国志愿服务与慈善中心领导的新加坡群策群力行动联盟，及新加坡工商联合总会推出“企业宗旨全国框架与蓝图”（National Framework and Blueprint on Corporate Purpose），旨在为企业提供指导原则，引导企业规划慈善事业，和跟进工作进展。这类目标驱动型企业除了追求盈利，也视回馈社会为其中一个使命。

“所谓取之于社会，用之于社会。企业在兼顾生意的同时，也应该主动承担社会责任，共创一个和谐及可持续发展的社会。”

陈圣辉说，政府正与工商联合总会和其他机构伙伴合作，推动更多企业采纳这个框架。

另一方面，企业志愿服务计划（Corporate Volunteer Scheme，简称CVS）延长三年至2026年，明年起企业为公益机构提供志愿服务时，可申请扣税范围扩大至不在公益机构所在处举行的义工活动，如大扫除、艺文与体育活动、网上补习等。

目前企业能凭包括人力成本和专业服务的相关开销，每年享有250%税务回扣。

此外，公众捐款给公益机构时所享有的250%税务回扣，同样延长三年至2026年。