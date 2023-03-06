【国会】政府计划给予青年更多机会参与国事讨论 就索美塞地带发展提供意见

（早报讯）文化、社区及青年部希望让年轻人有更多机会发挥他们的才能和创造力，就索美塞地带的发展提供意见。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉星期一（3月6日）在国会拨款委员会辩论文社青部开支预算时说：“通过‘实现您的索美塞项目’（Realise Your Somerset Project，简称RYSP），2022年已经支持了24个项目，共惠及了1万8000多名青年人。”

陈圣辉指出，年轻人需要更多发挥的空间，所以他们将能参与规划并决定索美塞地带（Somerset Belt）的外观、运营和未来将开发的项目。

同时，文社青部和全国青年理事会正在探索如何让更多青年人参与政策讨论与制定，并将他们的提案提升到国家层面和平台，以供考虑。

全国青年理事会将扩展“新加坡杰出领导计划”（Our Singapore Leadership Programme），让中四生参与。这是为了开发他们在课堂之外的领导潜能、加深他们对国家问题的理解，以及通过与不同背景的同龄人互动，拓展他们的视野和软技能。

这项计划为期四天的首届活动去年12月推出，共有来自53所中学的53名学生领袖参与关于国事讨论，第二届活动将在今年12月底举办，并向所有中学的中四学生开放。