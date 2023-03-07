前瑜伽教师涉嫌非礼案开审 女学员出庭供证

（早报讯）前瑜伽教师被指非礼五名女学员，他否认所有指控，案件星期二（3月7日）开审时，女学员亲自出庭供证。

来自印度的拉杰帕尔·星（Rajpal Singh，33岁）案发时，在直落亚逸街的瑜伽中心Trust Yoga担任瑜伽教师。他面对10项非礼罪，指他于2019年至2020年非礼五名女学员，包括拍打臀部、非礼下体、抚摸胸部下方等。

法庭针对涉及其中四名学员的八项罪名展开审讯。根据控辩双方同意的案情，四名学员事发时介于23岁至37岁之间，都在Trust Yoga签了课程配套，她们声称都是在上小组或一对一的瑜伽课时遭被告非礼。

被告从2019年4月1日起在Trust Yoga教课，签了两年工作合约。被指非礼后，被告于2020年8月3日被指示放假。

首名举报被告的24岁女子，本身也是一名瑜伽教师，在另一家瑜伽中心兼职。2020年3月，她在Trust Yoga上了第一节课，接着签了六个月外加两个月免费课程的配套，一共支付了1080元。同年7月，她开始上课。

7月11日，她在参加被告的瑜伽课时，指被告触碰她的臀部和腹股沟（groin）。瑜伽课结束后，她跟朋友和母亲倾诉，也找瑜伽中心的助理销售经理讨论此事。女子跟父亲隔天也登门投诉，数周后她直接在推特帖文，道出事发经过。

女子在7月13日报警指她被非礼，教室内闭路电视拍下的画面也成了呈堂证据。

另两名女学员看到了女子的推特帖文后联系她，并在8月决定报警。

受害女学员亲自出庭供证，法官下令清堂审理，媒体不能听受害者的供词，也不可报道她们的身份。

案件星期三（8日）续审。