星期四值得关注的股票

（早报讯）虽然联邦储备局长鲍威尔说对利率升幅未有定案，但重申利率加速调升的可能性仍然存在，只要经济数据支持利率调升，升幅可能比预期中来得高。

投资者对经济陷入衰退仍然关注，即使鲍威尔保证联储局并不寻求造成经济衰退。

星期三（3月8日）美国隔夜股市表现不一，标准普尔500指数和纳斯达克指数分别上扬0.14%和0.4%，而道琼斯工商指数则下滑0.18%。

美国联邦储备局主席鲍威尔上调利率预期的鹰派言论，导致市场避险情绪升温。新加坡海峡时报指数星期三闭市报3226.86点，下跌18.41点或0.57％。

亚太股市星期四（9日）开盘普遍上扬，东京股市上升0.96%，首尔和悉尼股市分别起0.09%和0.39%。

以下是星期四可关注的股票：

*本地上市的印度尼西亚公司房地产力宝商产信托（Lippo Malls Indonesia Retail Trust）开盘前公告说国际信用评级公司惠誉（Fitch Ratings）将公司长期发行者违约评级（Long-Term Issuer Default Rating），从“CCC+”下调至“CCC”，展望维持“负面”。公司全资子公司，LMIRTCapital发行，2024年和2026年到期的无担保票据也被降级至CCC，恢复评级仍为"RR4"。

*申垚控股（Shen Yao）开盘前要求暂停股票交易。

*凯利板上市的利百（Nippecraft）星期三闭市后宣布，公司出售繁荣路9号（Fan Yoong Road 9）房地产的交易已于星期三完成。

*吴控股（G.K.Goh）星期三晚上透露，收购方Verveine以每股1.26元的收购价，获得公司约64.52％的股权。收购完成后，吴控股将除牌私有化。

*优特科技国际（Oiltek International）星期三披露，马来西亚子公司的客户的炼油厂1月间失火，当时子公司正在为炼油厂进行启用。子公司星期二（7日）收到客户的索偿通知，要求它在七天内为客户的炼油厂进行整改工程，否则将终止这个项目的合约。公司对失火事件引起的责任和客户终止合约的权利提出异议。公司正在就客户的通知寻求法律意见，并将采取相应的行动。