出狱后又非礼女学生 69岁男子判监12个月

（早报讯）因非礼17岁女生而坐牢，69岁男子出狱后重犯，抚摸女生还暴露下体，法官警告男子“把裤链拉好”，判他坐牢12个月。

被告颜希捷（69岁，Gan Hee Chit，译音）面对非礼和暴露下体等五项控状，星期二（3月14日）在国家法院认罪后被判刑。

根据案情，被告在2022年3月至6月间，两次对三名女学生下手。

第一次发生在2022年3月24日傍晚，被告在学门外搭讪12岁受害者，问她去附近商场的方向。

受害者答应为被告带路，不料被告却在途中牵受害者的手，还十指紧扣。受害者以为被告需要搀扶，没有多想。

不久后，被告开始抚摸受害者的手，后者感到不自在，于是告诉被告自己有男朋友，想把手抽离，可是被告却紧握不放，并追问受害者月经几时来。

受害者对被告的行为感到害怕，声称要打电话才得以抽身。她回家后把经过告知母亲，母亲报警。

2022年6月27日傍晚，被告再次对两名女中学生下手。

事发时，两名相识的受害女生在巴士站等车，被告上前搭讪，并询问自己该搭哪一辆巴士到某处。然而，巴士到站后，被告却留在原地没上车。

被告随后问受害者是否要他做“甜心干爹”，甚至在知道自己裤子拉链没拉的情况下，骗称受害者的鞋带没有系好，导致她们往下看时，看见被告下体。

被告也一度紧握其中一人的手。受害者事后报警。

庭上揭露，2019年4月，被告因为非礼和性骚扰一名17岁女学生被判坐牢七周。

法官严厉警告被告，出狱后必须停止对年轻女生下手，“把裤链拉好，不要再暴露你的下体”，否则如果再因同样罪行被控，面对的刑罚将会更重。