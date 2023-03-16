新印签署谅解备忘录 推动年轻科技专业人士交流

（早报讯）30岁以下的科技专业人士将有机会到印度尼西亚工作长达一年，获取经验。

李显龙总理和来新出席新印领导人非正式峰会的印尼总统佐科，星期四（3月16日）在我国总统府见证两国代表交换Tech:X计划等数项谅解备忘录的签字文件。

根据合作安排，两国将让30岁以下、考获指定大学本科文凭且毕业不超过五年的年轻科技专业人士，有机会到对方国家工作。

Tech:X计划将加深两国科技生态系统的联系，并让年轻科技专业人士在彼此的国家追求数码经济机遇。

当局会在较迟时候公布推行日期和申请过程等细节。

两国也签署再生能源合作谅解备忘录，促进对再生能源制造业，包括在印尼的光伏和电池储能系统，及新印跨境电力贸易项目的投资。

新加坡国家发展部和印尼国家发展规划部将促进在可持续城市与建屋发展方面的双边合作。双方签署谅解备忘录，在多个领域交换信息及分享最佳作业方式和专业知识。

这些领域包括基础设施可持续建设、城市再生，以及智能、绿色和可负担的公共住屋政策与管理，也涵盖为基础设施的创新融资和用于发展规划的大数据和分析技术。

新加坡国家发展部宜居城市中心和印尼努山达拉（Nusantara）国家首都主管机构签署的谅解备忘录，则旨在加强双方在共同关注领域的知识共享、能力建设和研究。备忘录涵盖智慧城市发展、综合交通与基础设施建设、高增长与高密度城市规划等领域。

新加坡民防部队和印尼国家搜救局则在城市搜救领域探讨合作空间，包括城市搜救能力建设、交换城市搜救专业知识，以及在发生自然灾害时相互提供援助。