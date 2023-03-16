指“继父”非礼 少女报案才知“继父”是生父

（早报讯）声称多次被“继父”非礼，16岁少女报案时才知对方原来是亲生父亲。这名父亲事后面对五项非礼指控，但他否认有罪，父女因此对簿公堂，法官就其中一项指控开审后，判父亲无罪释放。

被告还将面对另外四项非礼控状，案展4月12日进行审前会议。

35岁的被告育有两女一男，他面对大女儿共五项非礼控状。控状显示，现年16岁的大女儿指被告在2018年至2020年间五次非礼她，其中一次，被告趁她戴上虚拟现实眼镜时在她面前自慰。

被告早前不认罪，选择抗辩，控辩双方事后针对女儿戴拟现实眼镜时被非礼的控状开审。

审讯星期四（3月16日）在国家法院告一段落，法官认为女儿针对能否在戴着虚拟现实眼镜的情况下看见父亲做了什么，及父亲究竟有没有穿衣服等说法不一，供词并非强而有力，因此裁决父亲无罪。

庭上揭露，被告和妻子年少时交往，后来失联，直到2014年在保龄球场重逢，被告才得知对方已于2006年为他生下女儿，而且已经7岁。

被告过后决定与妻子结婚，但选择以“继父”身份出现在女儿身边。女儿不知真相，一直以为被告是继父，直到报案时才发现“继父”原来是自己的亲生父亲。

庭上并没说出女儿是怎么发现“继父”是亲生父亲的经过。

被告日前供证时曾说，他在被捕的前几天，曾因女儿撒谎而动手打她。女儿当时声称得留在学校，所以会迟些到家，但妻子后来却发现她原来是和朋友在校外溜达。

被告得知后掌掴女儿两次，厉声骂她，还侗言删掉她所有的社交媒体账号、要她退出学校篮球队、不让她参加学校露营等。

法官同意辩方说法，也就是被告以“继父”的身份跟女儿“相认”后，就开始严厉管教女儿，女儿一度连吃饭都要先征求到他的同意。父女俩的关系长期处在水深火热知、爱恨交织中，女儿或许对被告不满，才会提出严重指控。

此外，少女供证时也声称曾把被非礼的经历告诉母亲和外婆，但母亲和外婆为辩方供证时都否认少女曾向她们倾诉。