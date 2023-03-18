第二通道车祸追踪 腹中男胎取出与母同棺合葬

（早报讯）年轻夫妻上班途中出车祸，酿“两尸三命”惨剧，未出世的儿子已剖腹取出，放入棺木与妈妈同葬。

死者是陈丽如（30岁），生前怀孕六个月，与36岁的丈夫刘金昌，于星期四（16日）清晨约7时，在马新第二通道第18.4公里处发生车祸而不幸丧生。

女死者姐姐陈丽琴（38岁）星期六（3月18日）早上受访时指出，由于妹妹腹中有孩子，因此按照习俗，将胎儿取出，并放在妈妈的腿上一同入殓。

三岁儿哭找妈妈

“至于三岁的侄儿，目前还年幼，懵懂知道一些情况，偶尔会哭着找妈妈，我们也只能尽力去安抚他。”

据了解，夫妻俩的遗体星期五（17日）傍晚已经运回男死者在三合港（Chaah）的家停放。据悉，三岁儿子星期五一直吵着要找父母，家人抱他到灵堂前上香祭拜，但担心他受到惊吓，所以不敢让他瞻仰父母遗容。

夫妻勤俭持家

陈丽琴说，妹妹和妹夫都十分节俭，平时都是由妈妈煮饭后，再带过来新加坡吃，或在马来西亚打包。

“妹妹生前常和我讨论孩子日后的问题，她曾说过，若能力许可，希望让孩子在国际学校求学。为此，他们夫妻俩才这么努力赚钱，希望能给孩子更好的生活。”

她也提及，新闻曝光后，至今还没有人联络他们提供有力的线索。“我们仍希望有目击者能提供事发时的视频，还原真相，还家属一个交代。”