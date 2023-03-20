【国会】旧鞋回收被运往印尼转售 回收计划伙伴已改善流程

（早报讯）捐赠给旧鞋回收计划的运动鞋却被发现在印度尼西亚以二手货售卖，有关计划伙伴已终止分包商Yok Impex的服务，并采取措施改善流程。这包括委任没有买卖二手布料和鞋子的承包商及分包商、定期展开稽查等。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉星期一（3月20日）在国会答复多名议员关于旧鞋回收计划的询问时说，负责收集旧鞋的欧绿保—华与华（Alba WH）聘用Yok Impex到指定地点收集旧鞋回收桶。因Yok Impex在同个设施处理回收计划的旧鞋和自家回收品，导致两者之间没有妥善分类，一些旧鞋被出口到其他国家售卖。

欧绿保—华与华已终止Yok Impex的服务，计划伙伴也采取措施改善回收流程。这包括委任没有从事任何二手布料和鞋子买卖的承包商和分包商；将所有收集到的鞋子直接送往欧绿保—华与华的设施，无需在任何其他场所进行分类工作。计划伙伴也会对承包商和分包商的设施展开定期抽查和稽查。

旧鞋回收计划由新加坡体育理事会和美国化工公司陶氏化在2021年推出，其他伙伴包括欧绿保—华与华、B.T. Sports等。

路透社2月25日报道，他们去年把11双藏有追踪器的旧运动鞋放入回收旧鞋计划分布不同地点的回收桶后，发现当中的10双旧鞋被运出到印尼。其中三双在当地的二手货店被寻获，四双因地点太偏僻没有进一步追踪，另三双的追踪器则在鞋子抵达印尼后就没有再发出信号。只有一双旧鞋仍在新加坡。

唐振辉说，计划推出以来，已处理约10公吨的旧鞋，成为一些设施如加冷足球中心和裕廊镇一个兴建中的运动设施的建筑材料。