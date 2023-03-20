【国会】瑞银收购瑞士信贷 料不会影响新加坡银行体系的稳定

（早报讯）瑞银集团（UBS）收购瑞士信贷（Credit Suisse）预计不会影响新加坡银行体系的稳定。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉星期一（3月20日）在国会答复碧山—大巴窑集选区议员安迪的询问时说，陷入财务困境的瑞士信贷被瑞银收购后，将继续在新加坡运营，业务不会中断或受到限制。瑞士信贷顾客将可继续全面使用他们的银行户头，瑞士信贷与交易方的合同仍然生效。这项收购计划预计不会影响新加坡银行体系的稳定。

陈圣辉也强调，国际银行业的最新事态不会直接影响通货膨胀和新元名义有效汇率（S$NEER）的长期走向。

他指出，新加坡银行体系依然稳健和坚韧。新元货币市场和外汇市场的运行保持良好。新加坡的银行资本目前充足，并定期对信贷和其他风险进行压力测试。在稳定和多元化的资金基础的支撑下，本地银行的流动性稳健。

针对长期通胀展望，陈圣辉指出，新加坡金融管理局预计我国核心通胀预计在今年下半年会更明显地缓解，这反映了基数效应以及外部和国内劳动力成本压力的缓和。长期通胀预计依然处于稳定状态。

更广泛来看，新加坡的工资并没有与通胀紧密挂钩。过去几年，劳资政三方工资制定机构（tripartite wage setting institutions）确保工资与生产率的增长保持一致。出于这些原因，目前的工资—价格盘旋上涨（wage-price spiral）的上升风险仍然受到控制，但政府将密切关注事态发展。