污水监测数据显示 我国有效控制奥密克戎本土传播

（早报讯）本地污水监测数据显示，在我国发现首起本土奥密克戎病例之前，这种冠病变异毒株并未在社区内“静悄悄”地传播，这说明新加坡的防疫政策有效控制了病毒的传播速度。

南洋理工大学新加坡环境生物工程中心使用了中心与新加坡—麻省理工学院科研中心（SMART）共同研发针对奥密克戎毒株的检测仪，对在2021年9月至2022年5月之间每周从本地两家污水处理厂收集的污水样本，以及在不同时间段从大学内收集的污水样本进行分析。

分析结果显示奥密克戎BA.1和BA.2变种毒株在2022年1月才开始在污水中被检测出，这晚于2021年12月9日本地宣布首起本土传播病例，这显示奥密克戎毒株并没有在发现第一起本地传播病例之前在本地社区中无声地传播。

污水中奥密克戎变种毒株的病毒浓度是在2022年1月的前两周开始急剧上升，并在2022年4月底开始下降，当研究人员将污水的数据与卫生部每日公布的本地病例数据进行比较，发现在污水检测的结果与本地病例走势一致。

新加坡环境生物工程中心研究员蔡丰骏博士说：“这项研究结果显示本地的防疫措施有效地避免变种毒株在社区传播，大多数国家是在奥密克戎毒株被发现的前几周内就检测到病毒在社区传播，新加坡则是在2022年1月接种率达标后放宽边境限制，才开始出现社区传播。”

许多国家也出现BA.1先登陆，之后再逐渐被BA.2取代的现象，污水检测结果显示两种变种毒株是同时登陆新加坡，并共存一段时间，传播力比较强的BA.2毒株是到2022年3月才彻底取代BA.1毒株，蔡丰骏指出这显示本地防疫政策有效控制病毒传播速度。