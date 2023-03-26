涉向夫泼热水 妇女两个月前刚产女

遭泼热水导致二级烧伤的男子透露，涉案妻子两个月前才诞下了女儿。

这起事件于星期四（3月23日）早上约7时30分发生，地点在麦波申巴南路（Balam Road）第23座组屋的单位。

事发后，28岁的印度尼西亚籍女子拉希马·尼萨涉嫌试图变装搭渡轮逃走，结果被海岸卫队拦截逮捕后，于星期六（25日）被提控上庭。

受伤的丈夫莫哈末拉希米（24岁）告诉《新明日报》记者，他来自马来西亚霹雳州，于2018年到本地一家电子厂工作，并在工厂认识妻子。

“我们交往数个月后就结婚。婚后因为她的工作合约到期，碍于经济因素，她只能返回印尼峇淡岛居住。疫情期间我们分隔两地，直到去年4月开放后，才恢复见面。”

他指出，婚后他都会定期寄钱给太太，也经常会过去找她，但她的脾气暴躁，经常对他发脾气，令他承受很大的压力。

“太太在两个月前刚诞下女儿，孩子目前还在峇淡岛，由我的岳父母照顾，我过后将会争取她的抚养权。”

伤口脱皮剧痛

莫哈末拉希米指出，背部和颈项都被热水严重烫伤，虽然已经立即就医，但还是脱皮，且伤口也剧痛难忍。

他说，医生有指示他每隔两天就要回去复诊，以观察伤势，并给他两个星期的病假，但医生也不确定到时是否能完全康复。