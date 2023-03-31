骑违规电动脚踏车 送餐员被拦图逃

送餐员骑违规的电动脚踏车被执法人员拦下，但他却一再试图脱逃，执法人员为了阻止他，还一度摔在地上遭拖行一米。

被告杰希兰（49岁）日前承认一项鲁莽行为导致他人受伤以及一项抵触公路交通法令的罪行，被判坐牢四周又一天。

执法员遭拖一米摔倒

调查揭露，去年3月9日早上8时许，陆路交通管理局的执法人员（34岁）值班时，在万国通道一带发现被告骑着违规的电动脚踏车行驶在对面的车道。

执法人员立即U转追捕，被告却加速企图逃离，最终仍被执法人员拦下。

两人停在路旁的巴士车站，被告却拖着电动脚踏车上人行道，伺机再次试图脱逃。执法人员见状，立即抓着电动脚踏车的后方，警告被告停下，但被告仍持续加速。

被告鲁莽的行为导致执法人员被拖了一米，最终跌在草坪上。

被告执意要逃，再次加速，但执法人员仍紧紧抓着电动脚踏车，被告想掰开他的手不果，执法人员向被告索取身份证，被告也不给。见他不配合，执法人员便寻求支援。

被告最终留下电动脚踏车逃离现场。

被告的代表律师指被告深知自己的电动脚踏车违规，所以才会在见到执法人员时试图逃离，如今他已知错，恳求法官从轻发落。

主控官则指被告前科累累，他的行为也导致执法人员受伤，拿了三天的病假，因此建议判他至少四周加一天的监刑。