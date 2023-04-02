建屋局乐龄易计划增添新项目 照顾年长居民安全进出家门

建屋局为乐龄易计划增添两个新项目，方便组屋门前有多阶阶梯的年长居民安全出入。

从星期二（4月4日）起，组屋单位大门有多过三阶阶梯的居民在申请加入乐龄易计划（Enhancement For Active Seniors，简称EASE）时，可选择安装新型的定制斜坡道。

这类新型斜坡道比较长，且有拐弯处，以便维持平缓的坡度，让坐轮椅的年长居民可以安全进出家门。（卓祾祎摄）

由于阶梯比较多，这类新型斜坡道比较长，且有拐弯处，以便维持平缓的坡度，让坐轮椅的年长居民可以安全进出家门。此外，斜坡道会按照单位大门前的空间和设计来定制。

建屋局也正式把轮椅升降设备列为EASE的项目。那些不适合安装斜坡道的组屋单位，可以选择安装这类液压式的轮椅升降设备。居民须每年支付大约130元的维修费；如果需要更换零件，居民得另外付费。

国家发展部长李智陞星期日（4月2日）上午参观裕廊西91街一个完成了家居改进计划（Home Improvement Programme，简称HIP）的邻里，过后作出上述宣布。

他回答《联合早报》的提问时说，虽然建屋局正在加快步伐兴建新组屋，但这不会影响当局同时推展HIP的进度。

1986年及以前建造的组屋当中，已经有大约95％，或30万5000个单位完成HIP工程；有4％正在进行工程。另外，有1％的组屋单位尚未针对展开HIP工程投票。

1987年至1997年之间兴建的23万个组屋单位，也将逐步展开HIP工程。目前，已有1200个单位完成工程，另有5万5000个单位正在进行工程。