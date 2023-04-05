疫后每月入境旅客人次首次破百万

国际旅游稳健复苏，今年3月入境新加坡的旅客超过100万人次，是冠病疫情暴发以来单月入境旅客第一次破百万纪录。今年首季接待的旅客人次超过290万，相等于疫情前约三分之二的水平。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉星期三（4月5日）在旅游局常年旅游大会致辞时说，未来三年，亚太地区包括中国，会是我国主要的旅客来源地。“要是一切顺利，预计旅游业2024年会全面恢复到疫前水平。”

他提到，我国会加强对主要旅客市场，如家庭和商旅的吸引力，并做好准备把握新兴市场，如可持续和养生旅游的契机。

新加坡旅游局今年1月预测，今年到访新加坡的国际旅客人次可达1200万至1400万，估计为我国带来约180亿至210亿元的旅游收益。这是2019年疫前约67％至75％的水平。

设1000万元光影新加坡基金 宣传新加坡



旅游局和资讯通信媒体发展局也宣布推出1000万元的光影新加坡基金（Singapore On-screen Fund），支持制作娱乐内容，进一步宣传新加坡的方方面面，让旅客认识不一样的新加坡。

陈圣辉希望通过这个基金，吸引国际媒体和娱乐伙伴在新加坡拍摄大型的电影和电视节目。这将让本地人才有机会与国际业者合作，加强实力，并在国际舞台有展现机会。

当局将邀请具有区域和国际脉络的媒体集团、串流平台和制作公司申请资金。获支持的节目须在2027年第一季前播出。

陈圣辉说：“我们希望让世界各地更多观众接触到以新加坡为主题的娱乐，以在挑选下个旅游景点时，首先想到我们。”