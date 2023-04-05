旅游局拟改善乌节路导向方式 方便旅客购物“寻宝”

乌节路有约5000家大大小小的店面，外国旅客在这条购物街上可能无法马上找到心仪的商店或食肆。新加坡旅游局将在今年较迟时候发出提案要求，改善乌节路一带的导向方式，协助访客轻松在乌节路吃喝玩乐。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉星期三（4月5日）在旅游局常年旅游大会致辞时说，旅游局也会在沿着乌节路的商场外，增添创意街道设施，让访客边歇息，边欣赏街道风景，还能打卡拍照。

旅游局、市区重建局和国家公园局在2019年宣布系列重振乌节路的计划。例如，以“昔日果园·乌节再现”（Bring Back the Orchard）为主题的种植计划；重新设计总统府正对面公园（Istana Park），把公园和多美歌格林（Dhoby Ghaut Green）及槟榔路空地连接起来，打造更宽敞的绿色空间，也会增设新玩乐设施等。

以“昔日果园·乌节再现”为主题的种植计划；重新设计总统府正对面公园，把公园和多美歌格林及槟榔路空地连接起来，打造更宽敞的绿色空间，也会增设新玩乐设施等。 （李健玮摄）

陈圣辉说：“我们将从2025年起，陆续完成这些项目。”

他也宣布，乌节路商联会将带领展开一项研究，拟定可持续发展蓝图，把乌节路打造成可持续的生活时尚区域。

陈圣辉指出，中期和长期内，乌节路会有更多公共私营合作，为乌节路注入新活力。例如，国泰乌节影城正在招新租户入驻，并会聚焦本地品牌，相关工作预计今年第三季完成； 旨在推进社会公益发展的淡马锡店屋（Temasek Shophouse）也将扩建。

另外，旅游局将和全球可持续旅游业理事会、新加坡会展组织者和供应商协会，以及新加坡旅游景点协会合作，为景点和会议、奖励与会展（MICE）行业制定国际可持续标准。详情预计明年陆续出炉。