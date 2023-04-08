南大8月起调高宿舍费用

今年8月起，南洋理工大学的宿舍费用将调高多达12％，相当于每名学生每个月要多付最多50元。

南大发言人受询时说，随着运作成本上涨，宿舍费用在去年调高多达6.5％，接下来的调涨则意味着每人每月须付的费用会增加最多50元。

费用调涨后，没有冷气的双人房间月租从每人319元起，最高为研究生宿舍的688元。

南大指出，校方定期检讨宿舍费用，以确保反映通货膨胀以及宿舍的运作和维护成本，2020年和2021年疫情期间都搁置了调高收费一事。“从那时起，水电费和运作成本，尤其是清洁与保安服务费继续大幅上涨，特别是因为新加坡采用了渐进式薪金模式。”

南大已采取一些控制成本的措施，例如过渡到使用节能LED灯光等。

发言人说，即使接下来调高收费，南大的宿舍费用仍与其他本地大学差不多或更低。校方会在每次开放申请期间公布宿舍费，学生登录申请页面时会看到最新费用。有需要的学生可通过一系列财务援助计划和助学金，获得生活费和求学方面的援助。

据了解，校方早前发电邮邀请学生为新学年申请宿舍，学生要点进申请页面才会看到宿舍费用有所调高。有学生反映他们几天前通过社交媒体Instagram看到一个由南大生发起的账号贴文，才知道这件事，因此认为校方与学生的沟通应更到位。