我国飞东京航班疑引擎故障迫降 乘客滞留一晚

原定星期二（4月11日）凌晨从新加坡飞往日本东京的日本航空JL38航班疑因引擎故障，紧急折返降陆樟宜机场，机上乘客滞留酒店过夜。

日本航空公司（JAL）JL38航班原定星期二凌晨1时50分从新加坡樟宜机场起飞，当天早上9时50分飞抵日本东京羽田机场。途中疑飞机的其中一个引擎发生故障，紧急折返降陆新加坡。

受影响航班上的新加坡籍乘客林涛轩（27岁，业务发展专员）告诉《联合早报》，他与同事一行三人准备前往东京公干，岂料航班起飞一个多小时后，其中一个引擎故障，飞机仅在一侧引擎运作下重返樟宜机场。

他说：“我当时已经熟睡，醒来时发现又飞抵樟宜机场。据同行的同事所说，事发时机上突然听到一声巨响，随后就发出轰隆隆的声音，警铃声接着作响。乘客当下都不知所措，气氛虽紧张，但不至于恐慌。”

林涛轩说，飞机在空中盘旋数圈耗掉燃油降陆后，乘客在停好的飞机内待了约三个小时，原本班机还试图重新起飞，却因人手不足而作罢。乘客早上9时拿了行李后，才被接送到酒店休息。

据了解，航空公司已为乘客安排星期三（12日）凌晨12时30分的飞机再度启航。

《联合早报》目前正针对此事向日本航空公司查询更多详情。航班追踪网站FlightRadar24的资料显示，受影响客机在空中盘旋约10圈后紧急折返机场。