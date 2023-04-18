【国会】陈振声：建立“持续英才”制度 避免“一考定终身”

唯才是用制度并不是解决新加坡所有社会挑战的万灵丹，它若以单一、静态、狭隘的人才与能力衡量标准为依据，将无法建立一个具有多元化优势且具韧性的社会，以应对明日的挑战。因此有必要建立“持续的英才”制度，避免让某一次测试或某个时间点决定终身成败。

政府施政方针和各部门附录辩论星期二（4月18日）进入第二天。教育部长陈振声下午在国会参加辩论时，阐述了唯才是用制度的四个隐患。

首先，以单一、静态和狭隘的指标来定义成败很容易导致社会停滞不前，最终与世界脱节。陈振声说，接下来政府将更重视人们的多元能力，逐步停止根据小六离校考试成绩、平均绩点（Grade Point Average, 简称GPA），或是否持有大学学位和大专文凭来判断一个人的能力。

他也说，全面科目编班制明年全面落实之后，我国的教育制度将更灵活，提供多种途径满足不同学习者的需求。再加上借助人工智能等教育科技的计划，接下来本地学生将能够得到更多客制化的学习体验。

其次，唯才是用制度有可能导致“一考定终身”的情况出现，仿佛人生轨迹就此固定下来，难以改变。不过，陈振声指出，每个人以不同的步伐成长，在不同的时间点表现出不同的能力，人生轨迹难以改变“不应该是新加坡社会的情况”。

他也认为，新加坡必须有一个超越教育制度，贯穿人们一生的“持续的英才”（continuous meritocracy）制度，雇主和社会要避免陷入文凭主义陷阱，让每个人都有机会为社会做出贡献，并得到帮助，从挫折中振作起来。

第三，唯才是用制度可能导致社会分层现象。陈振声指出，成功人士往往聚合一起，形成专属的社交圈子，而不是分享社会资本。他强调：“我们绝不能听之任之，否则这将逐渐加大社会分层，破坏国家凝聚力。”

最后，人们也可能误以为个人才能与努力是成功的唯一因素，而忽略了社会在使人成功方面所发挥的作用。这样一来，人们就可能不回馈社会、不着力于维护制度和加强社会，也不抗拒社会的分层。