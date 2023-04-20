【国会】陈圣辉：人工智能可为青年带来机遇也有新风险

人工智能可以带来新机遇，却无法建立一个社会，也不能促进宗教和种族和谐。本地青年在掌握新科技的同时，也必须更了解不同的宗教和种族，要积极参与、勇于尝试，在人工智能的时代中也要重视人与人之间的面对面相处。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉星期四（4月20日）在国会参与政府施政方针辩论时说，在这个动荡的世界里，我国青年必须懂得适应和熟悉这个充满不确定性和多变的环境。

“他们必须要有参与感，也要做好准备，并持之以恒。我们也会继续在这段旅途中与他们同进。”

陈圣辉特别提到人工智能时说，这项新科技可以带来新机遇，却也有新风险。此外，人工智能既不能建立社会，也无法促进宗教和种族和谐。它也不能加强心理健康，或督导新一代的青年。

他强调：“年轻人必须出席、聚集和参与彼此的节日、了解彼此的信仰、与他人面对面，也要携手陪同彼此走过人生旅途。”

他提到，新加坡在过去三年里吸引了约510亿元的固定资产投资，这也为我国制造许多新的工作岗位。人们必须准备好胜任这些工作，尤其是年轻人，可以更好地利用政府为他们制定的多个项目和计划，并参加技能创前程课程。

陈圣辉说：“我们必须做好准备，保持卓越并加强存在的理由（raison d’etre）。”

他呼吁青年不要追随“出工不出力”（quiet quitting）或“躺平”的趋势，而是应该努力勤奋、不断创新和突破障碍。“年轻人不仅要参加比赛，还要坚持到底、懂得应变，迎接未来的一切。”