初见女童竟非礼她 男子判坐牢打鞭

带初次见面的九岁女童回家非礼她，已婚男子干案后恐吓她不要把事情说出去，直至行径东窗事发，他不仅不认罪，更在审讯期间试图编故事脱罪。

法官巴拉·雷迪（Bala Reddy）严厉斥责男子为了满足性欲，滥用女童的信任，甚至为了脱罪在审讯期间编制故事，显然毫无悔意，罪行极其可耻败坏。

法官也说，尽管女童年纪尚轻，但她供证时用自己可及的语言叙述遭遇，没有捏造实情的动机。即便女童形容遭遇的词汇有限，还是可看出事件对她造成了创伤。

被告是现年39岁的拉姆斯·帕拉马西万（Rames Paramasivam），他星期四（4月20日）在国家法院承认三项非礼控状，判坐牢42个月及九下鞭刑。

被告与女童母亲的男友相识

庭上揭露，受害者是被告朋友女友的女儿，两人案发时第一次见面。

2020年11月14日早上，被告应朋友邀约到一家酒店聚会，朋友女友及受害者当时也在酒店。

被告到场不久后称要带受害者到便利店，实际上却把被告带回家，并指示受害者脱衣服，对她上下其手。受害者被吓坏，担心若反抗会被骂，全程不敢出声。

被告干案后警告受害者不要把事情说出去以免挨骂。不过，受害者案发隔天决定把事发经过告知母亲并报警。

针对三项非礼指控，被告起初否认有罪，他在审讯时虽然承认案发现场有他的精液，但他否认非礼受害者，甚至编制了另一版本的事发经过。不过，无人可以证实被告的说法。

此外，被告也指受害者母亲和她男友为了勒索他，指示受害者在庭上“捏造事实”。不过，被告后来承认受害者和她母亲没有理由那么做。

法官谴责道，被告录口供时承认“摸”了受害者的手，到了庭上却称自己没有，前后不一的说辞揭露了他欲脱罪而编制故事的企图，反映了他对错误毫无悔意。