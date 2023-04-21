【国会】国防部：美军情外泄事件中 没有新加坡机密信息

目前为止，外泄的美国机密军事和情报文件中，没有通报或发现新加坡的机密信息。

国防部高级政务部长王志豪星期五（4月21日）在国会就美国机密军事和情报文件外泄事件答复议员询问时说，外泄资料中有两项涉及新加坡国防部的信息，但都是已经公开的信息，并不敏感。

第一项是新加坡武装部队使用SPYDER地对空导弹系统；第二项是英国军方在三巴旺派驻一支支援单位，为到港的澳大利亚、新西兰和英国军舰提供服务。

英国、澳洲和新西兰与新加坡和马来西亚都是五国联防安排（Five Power Defence Arrangements，简称FPDA）国家。

王志豪说，保护我国军事机密的工作至关重要，也是国防部和武装部队的长期工作。他进一步指出，所有防务机构在与外部伙伴的合作中，会制定有关保护和处理机密信息的协议，以及保护双方机密信息的共同义务。

“不过，国防部和武装部队能通过这些协议控制系统里的保护标准，或实施要求的程度有限。因此，国防部在颁发合同时，合作伙伴的安全标准也是评估过程中不可或缺的一部分。”

国防部和武装部队也通过网络监测中心，侦测恶意软件和其他网络威胁。系统被侵入时，当局会根据相关程序彻底调查，查出哪些信息受影响，以及遭受破坏的程度。当局也会调查系统被侵入的原因，并采取缓解和改善措施。