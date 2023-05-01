冒南大教员要学生淘宝下单 一人坠骗局

骗子冒充南大教职员，让学生帮忙在淘宝下订单，一人坠入骗局，南大发电邮提醒学生。

《新明日报》接获读者通报，指南洋理工大学人文、艺术和社会科学学院的学生早前收到学院发出的电邮，提醒他们若收到要求财务转账的电邮时，要提高警惕。电邮中提到，有骗子冒充学校教职员，叫学生帮忙处理网购平台淘宝的订单，一名学生不幸坠入骗局，但庆幸的是，最后得以拿回钱。

“我们要提醒所有人提高警惕和采取必要防范措施，避免类似情况发生。”

电邮中提及，诈骗电邮的发送者使用教职员全名，却使用非南大的电邮，这些邮件或针对特定群组或部门。

电邮也指出，南大雇员不会向学生索取敏感信息，或要求学生代他们做财务转账。

南大一名张姓女学生（21岁）受访时指出，收到校方提醒电邮后感到惊讶。她说：“骗子如果是冒名某科系教职员，专门对该科系学生行骗，学生很容易信以为真，加上学生若收到老师发来的电邮，相信也难以拒绝老师请求。”

南大：骗徒电邮非学校域名

南洋理工大学回复《新明日报》询问时指出，有骗子于4月25日冒充学校教职员，发电邮给学生，要学生帮忙在网购平台下订单。骗子所使用的电邮并非学校域名，学生付款后才得知受骗，所幸及时在网购平台举报后，拿回退款。

对此，南大人文、艺术和社会科学学院于26日发电邮提醒学院教职员和学生。

发言人说，南大非常严肃地对待任何冒用大学名义的欺诈活动。任何觉得自己受骗的人，都应该向警方报案。