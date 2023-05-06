金管局调高对星展银行额外资本要求

一个多月内两次发生银行数码服务中断，新加坡金融管理局抬高对星展银行的额外资本要求。星展银行目前要拨出的额外监管资本总计16亿元。

金管局星期五（5月5日）晚上发文告说，星展银行数码银行服务今年3月29日发生故障后，星期五再出现数码银行服务和自动提款机服务中断的情况。为此，金管局抬高对星展银行的额外资本要求，从目前营运风险加权资本1.5倍上调至1.8倍。

加上金管局去年2月向星展银行提出的额外资本要求，星展银行目前须拨出的额外监管资本总计16亿元。

金管局要求星展提高系统韧性与复原力

今年3月29日，星展银行数码服务出现故障约10小时，顾客无法登录数码服务进行交易付款，原因似乎是软件缺陷（software bugs）所致。

星展银行事后成立了特别董事会委员会调查，金管局当时也指示星展银行进行全面检讨，包括评估职员能力、运作流程、系统韧性、数码银行服务的架构设计和管理层的监督是否足够。

金管局说，虽然3月和5月的事件似乎独立于彼此，但现已要求上述检讨也要涵盖星期五的事件。

金管局要求星展银行立即采取行动，提高现有系统的韧性和复原力，包括加强监管、进行更全面的测试，以及增加系统的冗余，以尽可能减少对客户服务的干扰。

金管局副局长（金融监管）何恒心说：“星展银行没有达到金管局对银行向客户提供可靠服务的要求。不断给公众带来不便是不可接受的。此时施加的额外资本要求，强调金管局严肃对待这件事。星展银行必须竭尽所能处理导致这些中断的根本问题。”