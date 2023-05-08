新科工程与南大推出智能停车与电动车充电系统

新科工程与南洋理工大学联合推出智能停车与电动车充电系统，电动车主只要通过一款应用，就能查看南大校园是否有停车位和充电桩，并通过自动充电设备，更方便地为车子充电及付款。

这个GoParkin智能系统由新科工程（ST Engineering）研发，电动车主可使用名为GoParkin的应用，查看南大校园内的停车位和充电桩位置。当电动车驶入设有充电设备的停车位时，系统会借助车牌号码自动识别技术，确认车主的车牌是否已经过注册。经过验证后，车主只须插入电源，车子就能自动充电，无需再通过应用启动充电系统。

这相信是本地首个提供这类功能的电动车充电系统。同时，用户也能实时查询充电情况，并通过同一个应用轻松付款。

为防止占用停车位的情况出现，智能系统也可探测到充电后继续霸占停车位的电动车，及停在充电停车位的非电动车，并自动将这些车的车牌号码传送给停车场的执法人员。他们会通知驾车者把车移走，不遵从者也可能面对罚款。

位于南大教学大楼附近的停车场A和B各安装了两个具备上述两种功能的自动充电设备。目前，南大的三个停车场已经安装了六个电动车充电桩，校方计划在6月底前，在校内其它四个停车场增设八个充电桩。

主管行政事务的南大高级副校长陈逸娜说，这14个充电桩预计在接下来五年有助学校减少约25万7000公斤的二氧化碳排放，与汽油车相比，这相当于减少了55%的碳排放量。