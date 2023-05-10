李总理：亚细安须保持最高层级团结 拓展数码与绿色经济合作

亚细安须在最高层级保持团结和凝聚力，在国际大环境愈加纷扰之际，推动区域整合，拓展数码和绿色经济等新合作领域，并努力落实亚细安电网相连。

在印度尼西亚纳闽巴霍（Labuan Bajo）出席第42届亚细安峰会的李显龙总理星期三（5月10日）在全体大会上发言时指出，亚细安成员国在冠病疫情期间良好协作，共同挺过了危机。如今全球发展前景堪忧，亚细安必须在最高层级保持团结与凝聚力，因为有坚定的政治支持才能深化所需要的合作。

李总理说，经济整合必须继续是亚细安的首要工作事项，亚细安核心地位也以区域整合为基础。亚细安必须深化经济合作，包括在新增长领域开展合作。

在数码经济方面，新加坡坚定支持轮值主席国印尼制定亚细安数码经济框架协议（ASEAN Digital Economy Framework Agreement，简称DEFA) 的努力，也对亚细安领导人计划在今年较迟时候发表有关制定亚细安数码经济框架协议的声明表示欢迎。

李总理说，亚细安国家能通过增进人民的数码联通和数码通识，获取巨大的经济利益。

绿色经济方面，新加坡对印尼推动能源电网相连表示支持。东南亚国家应朝实现亚细安电网计划（ASEAN Power Grid）努力，这将加强亚细安成员国的能源保障和韧性，推动区域脱碳。

亚细安也应该在跨境课题上加强合作。李总理说，亚细安国家应保护人民不受到日益复杂的跨境威胁之危害。他也提议加强网络安全合作。

李显龙总理（左）在第42届亚细安峰会开幕式上受到东道主印度尼西亚总统佐科（右）的迎接。（海峡时报）

新加坡对亚细安领导人针对亚细安共同体2025年后发展愿景，所发表的声明表示欢迎。

李总理说，声明肯定了亚细安国家在保持开放、透明、包容，以规则为基础，深化域外联系；以及需求可持续发展、网络安全、数码和绿色经济等领域合作所作出的共同承诺。

亚细安领导人在此次峰会上也将采纳东帝汶成为亚细安正式成员的路线图。李总理说，路线图是一份牢固、全面的计划，经过广泛讨论和仔细设计，新加坡全力支持。

东帝汶总理鲁阿克抵达第42届亚细安峰会会场。这是东帝汶首次以观察国身份出席亚细安峰会。亚细安领导人预计在此次峰会上采纳东帝汶成为亚细安正式成员的路线图。（海峡时报）

东帝汶首次以观察国身份出席亚细安峰会。李总理向列席的东帝汶总理鲁阿克（Taur Matan Ruak）承诺，新加坡将继续协助东帝汶建设能力，为加入亚细安做准备。

“我们期待与东帝汶合作，让东帝汶完成路线图中的所有要求，包括加入亚细安广泛的系列条约和协定所需的磋商，以让东帝汶不久后就能加入亚细安。”