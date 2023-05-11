李总理：须协助东帝汶做好准备成为真正的亚细安成员

亚细安成员国都会同意，东帝汶理应成为一员。但加入亚细安包含非常重大的责任，因此须协助东帝汶做足准备，让它在正式加入时会是“真正的亚细安成员，而不只是半个或候任成员”。

第42届亚细安峰会的重点之一，是为东帝汶正式成为亚细安第11个成员国制定路线图。李显龙总理星期四（5月11日）在峰会结束后，接受随行的本地媒体访问时，谈到协助东帝汶加入的必要性。

李总理说，东帝汶是东南亚国家，他们不在亚细安之内，从表面上看来不太正常。本区域的许多问题也都与东帝汶有关，因此他们希望加入亚细安也是合理的。

“不过，加入亚细安其实是非常重大的责任。因为这些年来亚细安已朝多方面发展，成员国之间在多个领域都有合作，也有很多委员会、框架、指导原则、项目和协议，还有与其他伙伴间的协议。想要加入是一回事，但能实际发挥作用和充分参与是另一回事。”

他认为，亚细安成员国都希望纳入东帝汶，但是东帝汶是否已做好准备，就或许还需要一些时间，所以应该先规划一份能让东帝汶到达目的地的路线图。

亚细安成员国领导人已在星期三举行的全体大会上采纳了这份路线图，东帝汶也首次以观察国的身份出席全体大会。

文件注明东帝汶晋升为正式成员国前必须满足的条件，例如提升基础设施、加强能力建设，以及接受亚细安现有的众多条约和协议。亚细安成员国已签订的协议超过60项。

李总理说：“让东帝汶完成所有的程序是重要的，这样一来当他们加入亚细安时，才能成为真正的亚细安成员，而不只是半个或候任成员。”