认证无禽流感 我国首次从印尼进口2万3000只活鸡

新加坡进一步开拓鸡肉来源，首次从印度尼西亚进口活鸡，首批肉鸡星期六（5月13日）清晨海运抵达。

这批活鸡来自印尼最大家禽养殖场之一的佳发（Japfa），公司发文告说，这批活鸡有2万3000只，来自公司旗下 PT Ciomas Adisatwa位于民丹岛的养鸡场。

2万3000只活鸡星期六（5月13日）清晨从印尼运往我国。（佳发提供）

永续发展与环境部兼人力部高级政务部长许宝琨医生星期天（14日）早上贴文说，这次的批准的鲜鸡肉来自印尼一家认证没有禽流感的养鸡场。有了这个新批准的养鸡场，新加坡的消费者和商家就会有更多鸡肉选择，进一步加强鸡肉供应。

“在扩大进口来源地的同时，我们也要准备好不时会有食物供应断链的问题。我们能做的就是保持对食物选择的灵活，选择冷冻或其他蛋白质食品。”

新加坡人爱吃鸡，2021年本地进口了21万4000吨的鸡肉，其中四成来自巴西，三成来自马来西亚。马国去年6月一度暂停出口活鸡到新加坡，直到10月份才恢复。