砷含量超标 食品局召回三款婴儿食品

在本地出售的三款婴儿食品被验出砷含量超标，新加坡食品局下令召回。

被令召回的产品，分别是原产自我国的 Wen’s 婴儿白鱼南瓜麦片泥（Wen’s Baby Cereal Puree Whitebait and Pumpkin）和婴儿白鱼紫薯麦片泥（Wen’s Baby Cereal Puree Whitebait and Purple Sweet Potato），以及原产自德国的Holle有机全麦麦片米（Holle Organic Wholegrain Cereal Rice）。

新加坡食品局星期一（5月15日）发文告表示，当局在对婴儿食物进行市场监管时，从上述三款婴儿食品中验出砷（arsenic）成分超过新加坡食品安全规定的标准。

食品局已下令进口商Naoki Trading和Chadil Pte Ltd召回上述产品的所有受影响批次。两款Wen’s婴儿产品失效日期是在2023年9月15日，Holle有机全麦麦片米的失效日期则是2024年1月20日。

文告指出，砷是一种天然存在于地壳和环境中的重金属，长期摄入砷会导致癌症和皮肤变化。因此，食物（尤其婴儿食物中）的砷含量应该尽可能保持最低。

婴儿食品中的总砷含量不应超过0.1ppm，为了尽量减少对砷的摄入，建议消费者为婴儿提供均衡和多样化的饮食。

食品局强调包括婴儿食品在内的食品都受到食品局的严厉监管，并需接受当局以科学风险评估为基准的检测和监测计划。不符合新加坡食品条例的食品将禁止在本地销售。

食品局吁请已购买受影响产品的消费者，停止让孩子继续食用。如果孩子已服用了产品，并担忧或出现健康状况，应及时就医。消费者也可联系卖家询问详情。

公众可前往食品局网站了解详情。