肃毒局全岛突击捕145人 起获逾35万元毒品

中央肃毒局展开全岛缉毒行动，逮捕145名涉毒者，当中包括10名年龄介于16岁至24岁的青年，起获海洛英和冰毒等多种黑市价超过35万元的毒品。

肃毒局星期五（5月19日）发文告说，当局于5月5日至19日间，在勿洛、蔡厝港、巴西立、兀兰和义顺等全岛多处展开扫毒行动。执法人员一共查获了1.697公斤海洛英、1.374公斤冰毒、348克大麻、20克氯胺酮（俗称克他命）、133颗及60克爱它死药丸、50颗艾利敏5号药丸、74片他喷他多片（Tapentadol，一种鸦片类止痛剂），以及四瓶疑含羟基丁酸钠（GHB，一种催眠性静脉麻醉）的液体。这批毒品的黑市价格约35万4000元。

肃毒人员在5月5日下午突击芽笼路的一个酒店房间，逮捕涉嫌贩运毒品的37岁本地男子和39岁本地女子，起获约1.545克海洛英、702克冰毒、60克爱它死药丸，以及多个毒具。

肃毒人员于5月5日在芽笼路的一个酒店房间内，起获海洛英、冰毒等毒品。（中央肃毒局提供）

5月8日早上，肃毒人员也突击勿洛南2道的一个住宅单位，逮捕六名年龄介于17岁至21岁的青年，其中一人是外籍人士，其余皆为新加坡人。肃毒人员随后在住宅单位内起获约5.3克冰毒、2.2克大麻，以及多个毒具。

在5月11日傍晚展开的另一场肃毒行动中，四名16至24岁的新加坡籍男女在桥北路的酒店范围内被捕。这起行动中，22岁男子和16岁女子先是在酒店客房落网，当场起获约39克冰毒、1克氯胺酮、逾2000元现金和多个毒具。

肃毒人员后来也循着线索逮捕了19岁和24岁男子，从他们的车内搜查出约58克冰毒、1克大麻、48颗爱它死药丸和多个毒具。

肃毒人员于5月11日在桥北路的酒店内搜出多种毒品。（中央肃毒局提供）

根据滥用毒品法令，任何人贩运或提议贩运受管制药物，或提议或准备贩运毒品，都是犯法的。贩运超过15克海洛英者一旦罪名成立将面对死刑。

针对所有嫌犯的调查仍在进行中。