立达体育中心翻新三年后重开 设户外有盖泳池

经过逾三年翻新工程，立达体育中心星期日（5月21日）正式开幕，除了扩建健身房至三倍面积，还增设有盖户外游泳池。

坐落在中峇鲁路900号的立达体育中心（Delta Sport Centre）前身为立达体育与休闲中心，于2019年底展开翻新。扩充后的体育中心通过走道衔接了游泳池、曲棍球球场和体育馆三大设施，让居民更便捷地通往各体育设施。

翻新后的体育中心设有三个游泳池，其中包括一个深1米、长35米、宽12米的户外有盖游泳池，居民即使遇到雷电天气，也可游泳。

除了游泳池，体育中心也有水上游乐区，让居民通过水上活动增进亲子交流，并保持活跃。

体育中心扩大规模后，健身房也比原来的大两倍，面积近1000平方米，并配有先进的健身设备及采用长玻璃面板，提供自然光线。

其他设施还包括六个羽毛球场、两个舞蹈室、以及一个曲棍球场、两个5人制曲棍球场。除了这些体育设施，今年第三季，体育中心将增设活跃健康体验中心，即是一个结合健康与运动的咨询室，让公众在一小时内学习自行测量血压、腰围、体脂肪，以及肌肉质量。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉与丹戎巴葛集选区议员祖安清心为立达体育中心主持开幕，并参观了体育设施。